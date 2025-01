Lanazione.it - Da Whatsapp al fascicolo sanitario elettronico: il progetto “Amico Digitale” per gli over 65 sbarca a Barberino di Mugello e Montespertoli

Firenze, 13 gennaio 2025 – Come usare, come inviare un’e-mail dallo smartphone o accedere ai servizi sanitari online? Per molti65, questi strumenti restano un mistero o quasi, ma il”, promosso dalla Fondazione CR Firenze, torna per colmare queste lacune e favorire l’inclusione. Quest’annodi,con incontri gratuiti e sportelli di assistenza personalizzata. Il: giovani e anziani insieme per la cultura” punta a fornire agli anziani le competenze necessarie per affrontare le sfide della quotidianità in un mondo sempre più. Gli65 avranno l’opportunità di partecipare a incontri tematici e, grazie all’apertura di sportelli dedicati, di ricevere supporto personalizzato su strumenti ormai essenziali e di uso quotidiani come ilo i motori di ricerca.