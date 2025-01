Cultweb.it - Cos’è la Wolf Moon, perché si chiama così e che caratteristiche ha quest’anno?

Leggi su Cultweb.it

In queste ore si verificherà la prima Luna piena dell’anno. Si, la Luna del lupo. Il nome risale a tradizioni europee e native americane, in cui si credeva che i lupi ululassero più frequentemente durante le notti di Luna piena in inverno. Questo comportamento, legato probabilmente alla necessità di comunicare o marcare il territorio nei mesi freddi, ha ispirato il nome. Gli antichi Celti e anglosassoni la associavano al periodo del gelo e dell’inverno profondo, mentre i nativi americani adottarono nomi legati al clima rigido, come “Frost Exploding” o “Severe”. Altri appellativi, come “After Yule“, fanno riferimento al solstizio d’inverno e alle festività di fine anno.Oltre al suo significato culturale, ladel 2025 offre un raro spettacolo astrale.