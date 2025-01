Cosa abbiamo notato Grande Fratello la segnalazione sul televoto decisivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Guai per Alfonso Signorini e il. In più occasioni l’attuale edizione del reality di Canale 5 è stata al centro di polemiche e critiche. Stavolta il problema riguarda il sistema di voto. Secondo Biagio D’Anelli, infatti, l’app di Mediaset presenterebbe una falla. Il regolamento impone che solo i residenti in Italia possano votare, ma a quanto pare anche chi vive all’estero riesce a farlo.Per accedere albasterebbe inserire il comune di nascita italiano durante la registrazione e il gioco è fatto, si può votare anche se risiedi all’estero. sia possibile accedere al. In un video pubblicato su Instagram Biagio D’Anelli rivela: “L’app di Mediaset ha una falla enorme: si può votare dall’estero. È giusto dire questaper par condicio, perché ilva fatto solamente dai telespettatori residenti in Italia”.