Liberoquotidiano.it - Cortina ha un nuovo hotel di lusso, l'Europa diventa 'Eight'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 13 gen.(Adnkronos) - Un angolo diad alta quota in cui tradizione e modernità si fondono: ha riaperto ad'Ampezzo l'ex, fino al 2022 'creatura' di Mauro Benetton. L'operazione è del gruppo Solido Holding della famiglia D'Avanzo, che ha portato nel 'cuore' delle Dolomiti unconcetto di extracon. Che sia nella moda o nel mondo dell'hôtellerie, 'ai clienti piace custom', per parafrasare il film con Marilyn Monroe. La ricerca dell'unicità e delle esperienze personalizzate è ormai una prerogativa degli amanti del. E lo è anche per l', che riserva ai suoi ospiti un'esperienza 'cucita a mano', a partire dalla biancheria con le loro iniziali, la consegna dei giornali preferiti e la preparazione ‘ad hoc' dei cibi, che incontrano il loro palato.