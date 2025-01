Ilgiorno.it - "Corsa al fotovoltaico, così si distrugge l’ambiente"

Leggi su Ilgiorno.it

CODOGNO (Lodi) Il Lodigiano ormai da tempo è finito nel mirino di imprenditori delche sono a caccia di terreni agricoli dove poter installare centinaia di pannelli. Sono ormai circa una ventina le domande arrivate sul tavolo dei Comuni con diversi altri abboccamenti e proposte che arriveranno a medio lungo termine. A Codogno sono due le richieste sul piatto, una delle quali alla frazione Triulza dove i residenti hanno promesso battaglia e, proprio in questi giorni, comincerà una raccolta di firme a supporto di una mozione che verrà votata nel prossimo Consiglio comunale. Abbiamo chiesto a Luca Canova, casalino, docente universitario a Pavia, esperto in questioni ambientali, zoologo, ex direttore del Parco Adda Sud nonchè attuale direttore attuale della riserva naturalistica Monticchie di Somaglia di tracciare il momento attuale.