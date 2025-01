Liberoquotidiano.it - "Ci sono le foto. Imbarazzante...": clamoroso a Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Michele Longobardi

Altissima tensione a, il programma condotto daDesu Canale 5, il tutto nella puntata trasmessa lunedì 13 gennaio. La conduttrice, entrando subito nel vivo del dating-show, ha invitato in studio le corteggiatrici Amal e Veronica, seguite dal tronista. Ed è stato proprio quest'ultimo a ritrovarsi al centro di una situazione profondamente, come spiegato dalla conduttrice stessa: “Mi trovo in una situazioneperché citante persone che lavorano con me e stamattina me letrovate sul piede di guerra. Me la sarei risparmiata questa cosa, mi imbarazza", ha scandito la De. Ma la tensione era destinata a crescere. Infatti la conduttrice ha poi spiegato le sue parole, motivate da una segnalazione giunta alla redazione, poi confermata da una ragazza interpellata telefonicamente.