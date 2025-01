Calciomercato Serie A da Sergio Ramos a Pogba | i migliori profili a parametro zero

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Gennaio 2025 10:48 di Giancarlo SpinazzolaI club diA sono in pieno fermento per il: sono però tanti i calciatori acquistabili aIl mercato è iniziato lo scorso 2 gennaio e sono già diversi i colpi messi a segno dai club. Se le trattative proseguono senza sosta, c’è però un mercato parallelo che va comunque menzionato e tenuto sotto stretto controllo. Ci riferiamo al mercato dei parametri. Sono diversi, infatti, i calciatori che sono senza contratto e possono quindi essere ingaggiati fin da subito a.Sono quei calciatori che hanno terminato il loro contratto lo scorso 30 giugno e da quale momento non hanno più militato in altri club. Si tratta di calciatori specialmente ultratrentenni ma con una grande esperienza maturata anche in top club di assoluto spessore.