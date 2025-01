Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita l’Alba Berlino di Procida e Spagnolo in Eurolega per rimanere nella zona nobile della classifica

Leggi su Oasport.it

Settimana del doppio turno settimanale perin, con i meneghini che domani sera all’Unipol Forum di Assago – palla a due alle ore 02:30 – sfidano i tedeschi delventunesima giornataregular season 2024-2025, prima dire giovedì sera sempre tra le mura amiche il Partizan Belgrado.L’EA7 Emporio Armani prova a dare continuità ai successi esterni rispettivamente contro ASVEL Villeurbanne (66-75) e Maccabi Tel Aviv (74-107), con la squadra milanese che ha risalito parzialmente lafino al nono posto con un record di 11-9 quindi in piena lotta per accedere alla post-season. In entrambe le occasioni a trascinare i campioni d’Italia ci ha pensato Nikola Mirotic, con il montenegrino di passaportoche viaggia a 18.3 punti e 6.