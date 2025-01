Lopinionista.it - Alhená, promessa della musica con il suo ultimo progetto internazionale

BUCAREST –, conosciuta anche come Alina Axinte, è una nuova artista emergente di Bucarest, Romania. La stella nascente parla fluentemente tre lingue: inglese, romeno e italiano, con le quali componee lyrics rivolgendosi ad un pubblico proveniente da background diversi. Il calore e il timbrovocemusicista, uniti a un’eccezionale capacità narrativa, la distinguono come un bagliore di speranza in questo settorele. Alina è orgogliosa di produrreche mette il pubblico di buon umore, aiutandolo a fuggire dalla frenetica routine quotidiana e dai problemi personali rilassando gli ascoltatori.Il forte senso di comunità e di appartenenza creato porta conforto e speranza per tutto il pubblico che la segue ormai da diverso tempo.Alina Axinte, che ora vive a Roma, è felicemente sposata, madre di tre meravigliosi figli e fondatrice e Direttore degli StudiParioli English School, un centro di preparazione per Cambridge e IELTS.