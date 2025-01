Aegyptia Sacra in Benevento | le atmosfere di Iside tra Storia e Tradizione

Leggi su Ildenaro.it

di Fiorella FranchiniPrimo appuntamento sabato 18 gennaio 2025 per la sesta edizione della rassegna “Vienimi ‘nzuonno “nata da un’idea della cooperativa Ideas e dedicato al linguaggio della memoria che apassa attraverso la suamillenaria legata i simboli del culto di. L’eventoè realizzato in collaborazione con Isidis Route e G8 Mobili, è patrocinato dalla Provincia di, dal Comune dicon la partecipazione del Professore Massimiliano Nuzzolo egittologo dell’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Studi Storici. Il viaggio didattico inizierà a Palazzo Paolo VI nel museo Janua con l’incontro “L’onirico, le streghe del Sannio e leegizie”, per un’immersione nel mondo simbolico e misterioso dei miti e delle leggende del Sannio.