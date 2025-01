Thesocialpost.it - Trasquera, valanga travolge 5 escursionisti: tre morti e due feriti

Questa mattina, unasi è staccata nel territorio di, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo le prime informazioni, cinque persone sarebbero rimaste coinvolte, e tre avrebbero perso la vita. L’incidente si è verificato nella zona di Punta Valgrande, un’area situata al confine con la Svizzera.Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso da parte del soccorso alpino civile e della guardia di finanza. Sono stati mobilitati anche un elicottero e squadre cinofile per individuare eventuali superstiti. Le ricerche stanno proseguendo con l’ausilio dell’Artva, il dispositivo di ricerca specifico per le valanghe.Lasi è staccata dal crinale est di Punta Valgrande, una cima che raggiunge i 2.850 metri di altitudine. Secondo quanto riportato, sono stati alcuni testimoni a dare l’allarme dopo aver osservato il distacco di neve.