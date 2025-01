Sport.quotidiano.net - Sprint L’Imolese vuole tornare a fare punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

fa tappa ad Altopascio, dove oggi alle 14.30 sfida i padroni di casa del Tau, nella prima trasferta del 2025 (arbitra Isoardi di Cuneo). Tre partite senza vittoria e la voglia di vendicare la bruciante sconfitta dell’andata al Galli, arrivata a tempo scaduto con un gol di Lombardo (2-3) dopo aver rimontato un doppio svantaggio. Tanti i motivi dunque per cercare di ritrovare il sorriso e rilanciarsi in zona playoff. Ma servirà una prestazione di spessore per uscire con deidal Comunale, lì dove il Tau ha conquistato otto vittorie e subito una sola sconfitta, due mesi fa, per mano del Lentigione, tant’è che il rendimento interno dei toscani è il primo dell’intero gruppo (24in 9 gare). Ma questo non deve intimorire più di tanto i rossoblù, che spesso, lontano dalle mura amiche, hanno mostrato proprio il meglio di se stessi, uscendo sconfitti soltanto una volta (a Riccione) in tutta la prima metà del campionato.