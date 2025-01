Sara Chierici in tv il racconto alle Iene del lancio della bici sui Murazzi | Siamo scappati in preda al panico Poi sono crollata con mia sorella

Leggi su Open.online

Parla per la prima volta in televisione, la ventenne condannata a 16 anni di carcere per aver coperto ilsuidi Torino che ha causato lesioni irreversibili allo studente Mauro Glorioso, da allora ridotto in sedia a rotelle. Lo fa in prima serata. Ai microfoni dell’inviata Alice Martinelli, la ragazza visibilmente provata, ripercorre quella tragica notte del 21 gennaio 2023: «Ciincontrati qua sotto, nel quartiere di casa mia. Eravamo io, il mio ex fidanzato, il suo amico, la ragazza di questo amico e un altro ragazzo più piccolo del gruppo. Sabato seraandati in centro, perché c’è la movida di Torino. Ad un certo punto i tre ragazzi erano molto più avanti di noi (di lei esua amica, ndr)».racconta che il gruppo raggiunge una delle balaustre che sovrastano la zonamovida, e tre di loro afferrano unacletta dello sharing, dal peso di oltre 20 kg, sollevandola insieme per poi trasportarla verso il parapetto.