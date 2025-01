Anteprima24.it - Salernitana Femminile C5, le granata battono il Lady Mondragone e balzano al terzo posto

Tempo di lettura: 3 minutiNona uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in casa contro il: termina 1-0 una bella partita giocata davanti un pubblico numerosissimo. Una gara equilibrata, con le locali fermate dai pali, vede la rete decisiva di Razza arrivare nella ripresa. Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica alin solitaria a quota 16 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.La sfida del decimo turno del gruppo D di Serie B, il primo del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Fiengo, Ambrosino, Ponticiello e Razza come elementi di movimento.1970-: la garaBuon avvio di marcacon le padrone di casa a rendersi pericolose dalle parti di Arciello: al 2? opportunità per Razza mentre al 4? è il palo a negare a Fiengo la rete.