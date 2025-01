Scuolalink.it - Precari, formazione e riconoscimento del lavoro svolto: Cuzzupi chiede ultieriori sforzi al ministro Valditara

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella, componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in cui manifesta apprezzamento per ildalallo stesso di continuare con la semplificazione, la chiarezza e la funzionalità della scuola attraverso la soluzione delle criticità relative ai, ad una adeguataper i docenti e altangibile al personale scolastico che si contraddistingue per merito e impegno. Di seguito, il contenuto integrale della nota stampa UGL Scuola.: semplificare va bene, ora si proceda con isu questa strada e con riconoscimenti a chi merita! “Il, tenendo fede a quanto sempre affermato, continua nella positiva ricerca di semplificare il sistema scuola avendo come obiettivo un sistema educativo più chiaro e trasparente fortemente legato alla realtà sociale e lavorativa.