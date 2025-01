Ilrestodelcarlino.it - Pallavolo minore

E’ molto positivo il rientro delle modenesi impegnate nella quattordicesima giornata dei campionati minori Nazionali: tutte le gare del pomeriggio si sono concluse con un successo delle formazioni della nostra provincia, buon viatico per le gare importantissime della serata. In serie B maschile è positivo l’esordio di Andrea Codeluppi sulla panchina della Beca Tensped Spezzanese, che batte 3-2 (21/25 25/20 23/25 25/20 15/11) i Vigili del Fuoco Marconi Reggio Emilia, anche se onestamente sarebbe stato meglio tenersi tutti e tre i preziosi punti salvezza, anche se, per come si era messa la gara però, la vittoria premia morale e classifica. Con lo stesso risultato di 3-2 la Kerakoll Sassuolo ha superato un Grosseto che si è confermato cliente pericoloso, rimanendo agganciata al treno per i playoff.