Ora o Mai Più 2025 | Matteo Amantia vince la prima puntata ultimo Valerio Scanu

La terza edizione di Ora o Mai Più parte in salita per. Al termine della, il cantante di Amici si è infatti piazzato all’posto della graduatoria generale. Può sorridere, invece,, frontman degli Sugarfree, che è riuscito ad arrivare in vetta alla classifica e ad aggiudicarsi il debutto. Ecco il resoconto dettagliato della serata.Gli abbinamenti concorrenti-tutorPer rompere il ghiaccio, le otto ‘vecchie glorie’ eseguono un loro brano in duetto con i rispettivi tutor: meccanismo che svela ai telespettatori i vari abbinamenti concorrenti-insegnanti delle sette puntate. Aprecon Per tutte le volte che affiancato da Rita Pavone.risponde con Cleptomania insieme ad Alex Britti. Dopo aver chiarito che ha accettato di fare reality come Temptation Island e Grande Fratello perché “non avevo più soldi”, Pago sale sul palco e canta la sua Parlo di te con Patty Pravo.