Tagliafico e Effetto Almeyda

2025-07-02 21:48:00 Il web è in subbuglio: Il Siviglia compone il mercato con Antonio Cordón ai controlli alla caccia ai rinforzi che rispondono all'idea che hai Matías Almeyda. Il direttore del calcio professionista è in contatto permanente con l'allenatore argentino, che Arriverà presto alla capitale ispanica. La squadra inizia il Venerdì IL Riconoscimento medico avranno continuità sabato e il Domenica mattina Avrà luogo Primo allenamento Nella città sportiva. Per quanto riguarda i movimenti, dopo il rinnovamento di Álvaro Fernández e l'annuncio della firma di Alfon González, ci sono diversi nomi propri che occupano la notizia del mercato sevillista.