In macchina con Lewis Hamilton sotto la pioggia a Silverstone

Preparati a vivere un’esperienza unica: immagina di essere al volante della Ferrari di Lewis Hamilton sotto la pioggia di Silverstone, uno dei tracciati più storici della Formula 1. Scopri i segreti di questa pista leggendaria e trasporta l’emozione nel tuo salotto con EA SPORTS™ F1® 25, disponibile su PlayStation®5, Xbox Series XS e PC. Vieni a scoprire cosa si prova a conquistare questa mitica curva, e lasciati trascinare dall’adrenalina!

La Formula 1 sbarca a Silverstone, uno dei circuiti più iconici del Mondiale. Scoprite tutti i segreti di questa pista leggendaria facendo un giro sulla Ferrari di Lewis Hamilton. Salite in macchina e correte con il vostro stile di guida in EA SPORTS™ F1® 25, disponibile su PlayStation®5, Xbox Series XS e PC. Video fornito da EA SPORTS™ F1®. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In macchina con Lewis Hamilton sotto la pioggia a Silverstone

In questa notizia si parla di: macchina - lewis - hamilton - silverstone

Lewis Hamilton demolisce la Ferrari a Barcellona, il team radio è netto: “Macchina inguidabile” - Lewis Hamilton non usa mezzi termini: "Macchina inguidabile". Dopo un sabato di prove libere a Barcellona, il pilota britannico ha lanciato una frecciatina alla Ferrari, mettendo in luce le difficoltà del team italiano in un contesto di sempre maggiore competitività in Formula 1.

Lewis Hamilton si prepara a vivere un’edizione speciale del GP di Gran Bretagna: per la prima volta correrà a Silverstone da pilota Ferrari Vai su Facebook

In macchina con Lewis Hamilton sotto la pioggia a Silverstone; Lewis Hamilton: il 2025 è il problema, il 2026 l’ossessione; Russell condivide un messaggio toccante in vista del tanto atteso Gran Premio di casa a Silverstone.

F1. GP di Gran Bretagna, Lewis Hamilton: "A Silverstone con la Ferrari, un sogno che si avvera” - Lewis Hamilton si prepara a vivere un’edizione speciale del GP di Gran Bretagna: per la prima volta correrà a Silverstone da pilota Ferrari ... Secondo automoto.it

Hamilton, la prima Silverstone con Ferrari: l'ultima chicca di una storia infinita - Dopo aver deliziato il suo pubblico per anni, raggiungendo l'incredibile cifra di 9 successi sulla stessa pista, Lewis Hamilton vivrà un'edizione speciale: sarà la sua prima Silverstone con la Ferrari ... Da autosprint.corrieredellosport.it