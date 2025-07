Luciano Darderi interrotto sul più bello a Wimbledon | il punteggio al momento della sospensione

L’atmosfera a Wimbledon si surriscalda: Luciano Darderi si trova in vantaggio, ma l’incontro è stato interrotto sul punteggio di 6-4 6-3 nel secondo set, a causa dell’oscurità imminente. La suspense cresce mentre i tifosi aspettano con ansia la ripresa del match, che definirà il destino del giovane talento italiano e la sua corsa verso i sedicesimi di finale. Restate sintonizzati per scoprire come si concluderà questa sfida avvincente.

Il rischio dell’oscurità ormai imminente ferma sul più bello Luciano Darderi. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon l’azzurro conduce 6-4 6-3 sul britannico Arthur Fery. Il match riprenderà domani in base alla collocazione decisa dagli organizzatori. Il vincitore si qualificherà per la sfida dei sedicesimi di finale contro l’australiano Jordan Thompson. Il britannico difende la battuta inaugurale a 30 con due ace, il suo rivale impatta sull’1-1, ai vantaggi, dopo aver annullato palla break toglie il servizio, a 15, all’avversario per il break del 2-1 e dopo aver rimontato da 0-30 allunga sul 3-1 con un’ottima prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi interrotto sul più bello a Wimbledon: il punteggio al momento della sospensione

In questa notizia si parla di: luciano - darderi - bello - wimbledon

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - L'ATP di Amburgo 2025 segna un ottimo esordio per Luciano Darderi in Germania. Il giovane talento argentino ha conquistato il suo primo successo all'ATP 500, superando Denis Dedura, promettente 2008 che aveva già fatto parlare di sé vincendo un match ATP a Monaco.

Il nostro Matteo Berrettini torna in campo e batte Luciano Darderi all'esibizione pre Wimbledon a Hurlingham. 4-6, 6-3, 14-12 è il risultato finale realizzato in 1h20' di gioco. Giorgio Armani Tennis Vai su Facebook

Wimbledon LIVE: esordio vincente per Bolelli/Vavassori! Tra poco tocca a Paolini; Wimbledon: Berrettini, rientro amaro. Prima gioia per Bellucci, vince anche Darderi; Wimbledon: Darderi rimonta Safiullin e domina alla distanza.

Wimbledon 2025, Luciano Darderi- Fery, dove vedere il match in tv e streaming - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e in streaming. Riporta tag24.it

Wimbledon: Darderi rimonta Safiullin e domina alla distanza - Wimbledon | Prova di carattere di Luciano Darderi che viene fuori da una partita complicata contro Safiullin. Secondo ubitennis.com