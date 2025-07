Lazio allarme Guendouzi | le sirene della Premier League tentano il francese e la clausola…

La Lazio si trova di fronte a un bivio cruciale: il futuro di Guendouzi e Rovella è sotto i riflettori, con la Premier League che aspetta in agguato. Le sirene del campionato inglese sono sempre più forti, e il rischio di perdere due talenti fondamentali per il progetto biancoceleste cresce di giorno in giorno. La società biancoceleste deve ora decidere come proteggere i propri gioielli e affrontare questa delicata sfida.

Lazio osserva con crescente preoccupazione le situazioni contrattuali di Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, due elementi chiave del suo centrocampo, entrambi soggetti a clausole rescissorie da 50 milioni di euro.

