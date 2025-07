Giaccherini suggerisce | Inter via Thuram e dentro Rashford!

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e ora analista, si è cimentato in un game di calciomercato organizzato da DAZN, svelando le sue strategie per l’Inter. Tra le sue proposte spicca la possibile sostituzione di Thuram con Rashford, un’idea che infiamma i tifosi e apre scenari intriganti per il prossimo mercato estivo. Ma quali altri colpi avanzerebbe? Scopriamo insieme le mosse di Giaccherini nel mondo delle trattative nerazzurre.

Emanuele Giaccherini ha “giocato” sul possibile calciomercato che effettuerà l’Inter in estate: tra le sue scelte, l’ex calciatore include anche quella di sostituire Marcus Thuram con Marcus Rashford. LA STRATEGIA – Emanuele Giaccherini è stato il protagonista di un game organizzato da DAZN in merito al calciomercato estivo dell’Inter. L’ex giocatore azzurro ha infatti indicato le mosse che effettuerebbe – se fosse un dirigente della squadra meneghina – nei vari reparti del campo. Con una sorpresa in attacco, spiegata in questo modo: «Ho lasciato fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram. Quest’ultimo non per una questione legata al giocatore, ma relativa al fatto che con un’offerta importante da 60-70 mln l’Inter potrebbe cederlo». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Giaccherini suggerisce: «Inter, via Thuram e dentro Rashford!»

In questa notizia si parla di: giaccherini - inter - thuram - rashford

Giaccherini esalta il Napoli: «Conte straordinario: Erano a -40 dall’Inter e ora sta per vincere» - Emanuele Giaccherini esalta il Napoli di Antonio Conte, sottolineando come la squadra, una volta a 40 punti dall’Inter, sia ora in corsa per lo scudetto.

Non è che schiferei quelli che arriverebbero. Rimane rashford come incognita Vai su X

Giaccherini e i consigli di mercato all'Inter: Venderei questi giocatori, anche Thuram. Poi...; Giaccherini suggerisce: «Inter, via Thuram e dentro Rashford!»; Calhanoglu l’unico addio top a meno di un ritorno di fiamma – Sky.

Giaccherini e i consigli di mercato all'Inter: "Venderei questi giocatori, anche Thuram". Poi suggerisce Rashford e altri tre - Intervenuto ai microfoni di DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato del mercato dell'Inter in entrata e in uscita. msn.com scrive

Calciomercato Inter, Moretto chiarisce: «Rashford accostato ai nerazzurri? Ecco cosa ci risulta» - Calciomercato Inter, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto chiarisce le voci che vedono Rashford accostato al club nerazzurro: le sue parole Negli ultimi giorni, il nome del centravanti del ... Scrive informazione.it