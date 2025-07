Nuovo Stadio | vertice tra Comune e Milan-Inter | accordo vicino per la cessione?

Una giornata decisiva a Palazzo Marino apre le porte al futuro di San Siro. Comune, Milan e Inter si sono incontrati in un vertice cruciale, avvicinandosi a un accordo strategico per la cessione e la costruzione del nuovo stadio. Il grande progetto si avvicina al traguardo, promettendo di rivoluzionare l’identità sportiva e urbana di Milano. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità sul nuovo volto dei campioni di casa nostra.

Una giornata cruciale a Palazzo Marino ha segnato un passo significativo nel futuro di San Siro. Le ultime sul nuovo stadio di Milan ed Inter.

