Unione Europea nuovo meccanismo di tutela per le banche medie e piccole in difficoltà

L'Unione Europea ha appena rafforzato la sua rete di sicurezza finanziaria, approvando una riforma del quadro CMDI per tutelare le banche medie e piccole in difficoltà. Dopo mesi di dibattiti, il Parlamento e il Consiglio hanno trovato un accordo strategico che potrebbe rivoluzionare la gestione delle crisi bancarie, garantendo maggiore stabilità e sicurezza ai depositanti e all'intero sistema finanziario europeo. Questa svolta apre nuove prospettive per il settore bancario comunitario, segnando un passo decisivo verso una maggiore resilienza.

La scorsa settimana il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno finalmente trovato un accordo sulle reti di sicurezza finanziate a cui potranno accedere le banche in affanno. Riforma del quadro CMDI. La Commissione aveva proposto ad aprile del 2023 una revisione del cosiddetto quadro CMDI. La sigla sta per Bank Crisis Management and Deposit Insurance, il meccanismo di gestione delle crisi bancarie e dell'assicurazione dei depositi per le banche europee. Dopo che nel 2014 è entrato in vigore il Meccanismo di vigilanza unico della Banca Centrale Europea (BCE) e nel 2016 è diventato operativo il Meccanismo di risoluzione unico, Bruxelles voleva provvedere a instaurare un sistema di tutela dei depositi.

