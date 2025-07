Teresanna Pugliese all'Isola si rivede allo specchio dopo due mesi | Dopo aver partorito mio figlio sto bene ora

Dopo due mesi di emozioni, sfide e trasformazioni, Teresanna Pugliese torna a guardarsi allo specchio con un sorriso rinnovato. La finale dell’Isola dei Famosi 2025 ha segnato non solo il suo ritorno alla realtà , ma anche un momento di grande riconoscimento personale. Dopo aver condiviso un dolce video con i suoi figli, ora si sente forte e felice, pronta ad abbracciare il nuovo capitolo della sua vita. Continua a leggere.

Teresanna Pugliese ha rivisto i figli in un video mostrato in diretta all'Isola dei Famosi 2025, durante la finale. Poi ha potuto specchiarsi dopo due mesi dall'inizio della sua avventura in Honduras: "Sono molto contenta", le parole dopo aver rivisto il suo corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: scoppia la lite tra fra Spadino, Leonardo Brum, Teresanna Pugliese e Lorenzo Tano - Tensione altissima all’Isola dei Famosi: una violenta lite esplode tra Lorenzo Tano, Spadino, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao.

Isola dei Famosi: tensioni a pochi giorni dalla finale! Omar Fantini e Teresanna Pugliese litigano per il riso, Cristina Plevani cerca di calmarli Anche quando mancano solo quattro giorni alla fine dell’avventura, la fame e la stanchezza si fanno sentire. E all’Is Vai su Facebook

Teresanna Pugliese all'Isola si rivede allo specchio dopo due mesi: Dopo aver partorito mio figlio, sto bene ora; La finale dell’Isola dei Famosi 2025: dove si svolgerà e quando i naufraghi torneranno in Italia; Isola, scontro acceso tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani: “Aspetto che vai a casa”.

Teresanna Pugliese: chi è marito Giovanni, l'aborto rifiutato e le lacrime di dolore all'Isola dei Famosi - Sull’Isola dei Famosi 2025, Teresanna si lascia andare ai ricordi e commuove tutti parlando del marito Giovanni Gentili: “Mi ha salvata” ... libero.it scrive

Teresanna Pugliese vincerà l’Isola dei Famosi 2025 per i lettori di Fanpage.it - Non avrà vita facile, però: le scelte dei lettori puntano forte anche su Cristina Plevani. Come scrive fanpage.it