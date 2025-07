Il compleanno del Carlino a Fermo Calcinaro vede il traguardo | Lascio una città più convinta Ha capito che ci può credere

Il compleanno del Carlino a Fermo Calcinaro si trasforma in un grande evento di festa e testimonianza, simbolo di una comunità che crede nel proprio futuro. In occasione dei 140 anni, il territorio si accende di emozioni e cultura, con artisti come la violinista Lucrezia Lavino Mercuri a inaugurare una serata indimenticabile. Un traguardo che racconta una storia di passione, perseveranza e unità, lasciando una traccia indelebile nel cuore di tutti.

Fermo, 2 luglio 2025 – Una festa da condividere, con un territorio che vive e che vuole essere raccontato. È a Piazzale Azzolino che Il Resto del Carlino festeggia i suoi primi 140 anni, un traguardo che è una storia che prosegue. Ad aprire la serata la violinista Lucrezia Lavino Mercuri, a rappresentare il concorso violinistico internazionale Postacchini, una giovane di 20 anni che ha già vinto 44 concorsi nazionali e internazionali, due i brani che ha regalato al pubblico di Fermo. Ben 32 anni di concorso vissuti insieme al Resto del Carlino, per celebrare la bellezza della musica e dei sogni dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno del Carlino a Fermo. Calcinaro vede il traguardo: “Lascio una città più convinta. Ha capito che ci può credere”

