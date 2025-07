Jasmine Paolini fuori da Wimbledon | l’amara sconfitta contro la russa Kamilla Rakhimova che la elimina in tre set

Jasmine Paolini fuori da Wimbledon 2025: un'epilogo imprevisto per la toscana, che aveva conquistato i cuori degli appassionati con la sorprendente finale dell’anno scorso. Dopo un avvio promettente, Paolini ha visto sfumare la speranza di proseguire il suo cammino nel torneo, sconfitta dalla determinata russa Kamilla Rakhimova in tre combattuti set. La sua avventura, seppur breve, rimarrà comunque impressa come un momento di grande crescita e sfida.

Finisce prematuramente l’avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025. La tennista toscana, finalista a sorpresa nella passata edizione, è stata eliminata oggi al secondo turno dalla russa Kamilla Rakhimova, che ha avuto la meglio in tre set combattuti con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Una sconfitta amara per Paolini, reduce da un ottimo inizio di stagione e accreditata come una delle protagoniste del torneo. Dopo aver vinto il primo set con autorità, l’azzurra ha subito il ritorno di Rakhimova, solida e aggressiva soprattutto nei momenti chiave del secondo e terzo parziale. La russa sfiderà la vincente tra Noskova e Lys. 🔗 Leggi su Open.online

