Ex Inter il capitano del Rapid Vienna elogia Arnautovic | Ha qualità importanti potrebbe aiutarci

Il capitano del Rapid Vienna ha speso parole di elogio per Marko Arnautovic, sottolineando le sue qualità importanti e la potenziale utilità per la squadra. A 36 anni, l’ex Inter si trova senza squadra, ma il suo talento rimane indiscusso. Potrebbe un ritorno in Austria rappresentare un nuovo capitolo nella carriera di Arnautovic? Solo il tempo lo dirà, ma le possibilità sono più che mai aperte.

Nel futuro di Marko Arnautovic ci sarà un ritorno in Austria, come agli inizi della sua carriera? L’ex Inter, svincolatosi dopo l’avventura bis in nerazzurro durata un solo anno, a 36 anni è rimasto senza squadra. Il centravanti austriaco, che in carriera ha vestito le maglie di FK Austria Vienna, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ex Inter, il capitano del Rapid Vienna elogia Arnautovic: “Ha qualità importanti, potrebbe aiutarci”

