Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP? Balzo con il 3° turno a Wimbledon E se vincesse ancora…

L’avventura di Mattia Bellucci a Wimbledon sta facendo parlare di sé: con la vittoria contro Jiri Lehecka, il talento lombardo guadagna ben 3 posizioni nel ranking ATP, portandosi al 3173° posto. Se dovesse continuare a vincere, le sue classifiche potrebbero migliorare ancora di più, aprendo nuove opportunità nel circuito internazionale. Ma qual è il vero potenziale di Bellucci nel torneo? La risposta dipenderà dai prossimi match e dalla sua determinazione sul campo.

L’avventura di Mattia Bellucci prosegue a Wimbledon. Sull’erba dell’All England Club di Londra, il lombardo si è imposto a sorpresa contro il ceco Jiri Lehecka, col punteggio di 7-6 (4) 6-1 7-5. Una vittoria inattesa, per le qualità dell’avversario finalista nel recente torneo del Queen’s. Il tennis di talento di Bellucci però ha sorpreso il rivale, incapace di trovare delle soluzioni alternative alle traiettorie mancine dell’italiano. Una vittoria che ha dei riflessi nella classifica dell’azzurro, che infatti sale al n.63 della classifica mondiale, posizione che mai aveva occupato precedentemente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP? Balzo con il 3° turno a Wimbledon. E se vincesse ancora…

