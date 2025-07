Un Posto al Sole anticipazioni 3 luglio | Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele

Non perdere le anticipazioni di Un Posto al Sole di domani, 3 luglio! Ornella e Silvia sono preoccupate per Eugenio e Michele, mentre Roberto e Marina si impegnano a salvare i Cantieri da Gennaro. Cosa accadrà nel prossimo episodio della soap più amata d’Italia? Scopri tutte le novità e i colpi di scena che renderanno il nostro piccolo grande mondo ancora più coinvolgente. Resta con noi, perché il prossimo capitolo promette emozioni sorprendenti!

Tutto quello che accadrà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Roberto e Marina non si arrendono e cercano di impedire in ogni modo a Gennaro di controllare i Cantieri. Intanto Ornella e Silvia sono molto preoccupate per i loro compagni: una per le condizioni di salute di Eugenio, l'altra perché Michele sembra fin troppo attratto da Agata e dal suo mondo. Negli episodi precedenti Roberto e Marina si sono resi conto di aver compiuto un grave errore a far entrare Chiara Petrone nei Cantieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele

In questa notizia si parla di: posto - sole - ornella - silvia

Anticipazioni un posto al sole: tutte le puntate da non perdere - Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

Anticipazioni Un Posto al sole prossime puntate: Michele in pericolo fa preoccupare Silvia, Chiara e Gagliotti hanno un piano per prendersi i Cantieri Vai su Facebook

Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele; Un Posto al Sole, anticipazioni 19 luglio: Renato rovina l'addio di Ornella, Raffaele resta solo e disperato; Un Posto al Sole: anticipazioni martedì 4 febbraio! Ornella tenta di aiutare Rossella.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2025: Ornella trema, Eugenio sta male! - Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 luglio 2025 vedremo Ornella molto in pensiero per Eugenio, il cui malore non sembra essere una cosa passeggera. Si legge su msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele - Roberto e Marina non si arrendono e cercano di impedire in ogni modo a Gennaro di controllare ... Lo riporta msn.com