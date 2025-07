shadPS5 | L’emulatore PS5 scomparso da GitHub Cosa sappiamo sul progetto?

Negli ultimi giorni, la comunità degli appassionati di emulatori PlayStation è stata catturata da una notizia inaspettata: l'apparizione e immediata scomparsa di shadPS5, un emulatore sperimentale per PS5 sviluppato dallo stesso autore di shadPS4. Originariamente pubblicato su GitHub, il progetto è stato poi archiviato e rimosso, lasciando molti con domande su cosa avrebbe potuto rappresentare questa innovativa iniziativa. Ma cos’era realmente shadPS5?

shadPS5 era un emulatore sperimentale per PlayStation 5, basato su codice CMake e scritto in C++23. Il progetto includeva già alcune strutture fondamentali, come: Un parser JSON per i parametri di sistema. Dipendenze esterne (tramite addsubdirectory ).

In questa notizia si parla di: emulatore - shadps5 - scomparso - github

