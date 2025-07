Lo show Netflix sorprende e batte record di streaming con l’ultima stagione

Squid Game, sin dalla sua prima stagione, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, rivoluzionando il panorama delle serie tv e diventando un fenomeno culturale globale. La terza stagione, appena rilasciata, non solo ha confermato il suo successo, ma ha anche stabilito un nuovo record di streaming, consolidando il suo status di blockbuster internazionale. Questa serie, che ha debuttato originariamente nel 2021, si distingue per aver conquistato ...

il record storico di squid game e il successo globale della serie. La popolarissima produzione Netflix Squid Game ha stabilito un nuovo primato, confermandosi come la serie più vista a livello mondiale. La sua terza stagione, recentemente rilasciata, ha raggiunto risultati senza precedenti, battendo ogni aspettativa in termini di ascolti e riconoscimenti. Questa serie, che ha debuttato originariamente nel 2021, si distingue per aver conquistato una vasta audience grazie a un mix di suspense, critica sociale e innovazione narrativa. la prima posizione in ogni paese: un record senza precedenti. Per la prima volta nella storia di Netflix, Squid Game ha esordito al primo posto in tutte le nazioni disponibili sulla piattaforma.

La serie coreana creta da Hwang Dong-hyuk ha conquistato un nuovo record, diventando la prima a debuttare al numero 1 in ogni paese in cui è disponibile su Netflix

