Spider-Man | Brand New Day nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher

Gli appassionati di Marvel sono in fermento: nuovi rumor su "Spider-Man: Brand New Day" svelano un’alleanza inaspettata con The Punisher e l’arrivo di Hulk più selvaggio che mai. Dopo mesi di attese, il film inizia a prendere forma, promettendo azione e sorprese esplosive. Secondo fonti affidabili, Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker, pronto a sfidare nuove minacce. La scena è tutta per una avventura imperdibile nel multiverso Marvel!

Trapelano nuovi dettagli sulla trama del prossimo film di Spider-Man, che includerebbe una clamorosa alleanza con il Punitore e l'arrivo di un Hulk più feroce che mai. Dopo mesi di speculazioni, Spider-Man: Brand New Day sembra finalmente prendere forma concreta. Secondo diverse fonti, tra cui lo scooper Daniel Richtman, il film vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, pronto a unire le forze con The Punisher interpretato da Jon Bernthal. Ma non è tutto: anche Hulk dovrebbe entrare in gioco, con un ruolo potenzialmente esplosivo. Un alleanza inaspettata in Spider-Man: Brand New Day Il film, ancora avvolto dal riserbo, dovrebbe raccontare un'alleanza inedita tra l'Uomo Ragno e il vigilante Frank Castle, che affronteranno insieme una versione "selvaggia" di Hulk, presumibilmente manipolato da forze . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher

In questa notizia si parla di: spider - brand - hulk - punisher

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Durante l'evento Disney a Las Vegas, sono stati svelati i tre villain del nuovo film di Spider-Man "Brand New Day", insieme a sorprendenti anticipazioni sulla sua avventura standalone.

Ufficiale: Il Punisher di Jon Berntal dopo il suo speciale torna nell’MCU nel prossimo Spider-Man Brand New Day!! Secondo personaggio secondario confermato ufficialmente insieme a Bruce Banner/Hulk! Tra l’altro questa news arriva con il rumor che Marvel Vai su Facebook

Spider-Man: Brand New Day, sarà Peter e The Punisher contro Hulk secondo i rumor!; Jon Bernthal tornerà come Punisher in Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man e Punisher: 3 indimenticabili scene Marvel aspettando Spider-Man: Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher - Man, che includerebbe una clamorosa alleanza con il Punitore e l'arrivo di un Hulk più feroce che mai. Da msn.com

Spider-Man: Brand New Day, sarà Peter e The Punisher contro Hulk secondo i rumor! - Man: Brand New Day potremmo vedere Peter Parker e Frank Castle fare squadra contro Hulk ... Scrive cinema.everyeye.it