NBA, i risultati della notte (12 Gennaio). Memphis supera Minnesota, vittorie di Detroit, Phoenix e Miami

Sono quattro le partiteNBA anche per via dei rinvii che hanno coinvolto tre match. Le sfide delle due squadre di Los Angeles (Lakers contro Spurs e Clippers contro Hornets) sono state spostate per la situazione drammatica che la città californiana sta vivendo in questi giorni a causa degli incendi. Spostata anche la sfida tra Hawks e Rockets per la tempesta di ghiaccio che ha colpito Atlanta e che ha mandato in tilt i trasporti.Tornando al basket giocato continua l’ottimo momento deiPistons, che hanno ottenuto la nona vittoria nelle ultime undici partite. La settima tripla doppia stagionale di Cade Cunningham (22 punti, 17 assist e 10 rimbalzi) ha guidatoal successo per 123-114 contro i Toronto Raptors. Per i Pistons importante anche il contributo di Tim Hardaway Jr (27 punti) e di Malik Beasley (18), mentre Simone Fontecchio firma 9 punti e 3 rimbalzi in 15 minuti di utilizzo.