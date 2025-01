Medici verso sciopero | sale malcontento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Il presidente della Federazione ordini dei(Fnomceo), Anelli, annuncia all'Ansa che "si valodella categoria". Il 25 gennaio sindacati e Ordine s'incontreranno per decidere forme di mobilitazione. "Ildeicresce. Le risorse dell'ultima Legge di bilancio non bastano e gli stipendi restano tra i più bassi in Europa",dice Anelli."Con il governo non c'è vera interlocuzione. Bisogna decidere la destinazione delle risorse per il 2026. Il ministro apra subito un tavolo permanente".