Matteo Renzi festeggia i 50 anni con Forever Young e l’affettatrice rossa | Meloni non siamo sudditi

Prima le candeline spente all’evento Next davanti a 2 mila invitati, tra amici, colleghi, iscritti al partito e simpatizzanti. Poi la festa più ristretta, 260 ospiti in tutto, per la festa vera e propria insieme alla famiglia, con la moglie Agnese e i tre figli Ester, Francesco ed Emanuele.hato i 50sul palco del teatro Cartiere Carrara di Firenze e poi al Grand Hotel Principe Di Piemonte di Viareggio. Attaccando la premier Giorgia, rivendicando il ruolo del centro che guarda a sinistra, scartando regali e parlando a braccio in maniche di camicie. Sul palco del nEXt è salito sulle note disuonate dal sassofonista turco, Fuat Sunay. Nel mirino, chi ora siede a Palazzo Chigi. «Cara Giorgia, non ci metti a cuccia. Non sei la più forte. Sono gli altri che non sono uniti.