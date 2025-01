Lanazione.it - L’ultima spesa per Tortaia, la Pam spegne l’insegna. “È la fine di un’epoca”

Arezzo, 12 gennaio 2025 – “Mi dispiace finisca così, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il futuro”. Saluta così le cassiere della Pam diuna signora venuta ieri mattina per fare la. Le sue parole sono il saluto al supermercato con una storia di quasi 40 anni alle spalle, ma soprattutto un abbraccio ai dipendenti che provano con un sorriso a nascondere la delusione per non dire amarezza mista a incertezza per il proprio futuro. Alle 20.30 di ieri è stato emesso l’ultimo scontrino all’interno del punto vendita di via Alfieri. Una giornata scandita dal passaggio di clienti abituali e non solo, entrati alla spicciolata, a momenti più per salutare che non per fare acquisti. Anche perché all’interno l’atmosfera era decisamente mesta. All’entrata, dove una volta c’era il reparto frutta e verdura adesso c’è solo uno spazio enorme, completamente sgombro.