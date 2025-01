Liberoquotidiano.it - Los Angeles, "picco prima degli incendi": qual è la vera, sconvolgente causa del disastro

E figurati se non tiravano in ballo il cambiamento climatico. Ile, come ha rimarcato ieri il presidente americano Joe Biden, «è una realtà», riferendosi in questo senso alla furiache da giorni stanno devastando intere zone di Los. Ma la verità è un'altra. E le parole del presidente uscente suonano come una maldestra copertura alle tante inadeguatezze che hannoto l'apocalisse nella CittàAngeli. Inadeguatezza dei sistemi di intervento e di soccorso, per lae sempre ieri il presidente eletto Donald Trump ha chiesto le dimissioni del governatore della California, il democratico Gavin Newsom. E inadeguatezza dell'infrastruttura elettrica cittadina, che in buona parte - e soprattutto in alcune zone della città, come quella delle colline di Hollywood e di Pacific Palisadesè ancora quellaanni Sessanta e Settanta, con pali di sostegno in legno molto pericolosi in caso di venti sostenuti come quelli che stanno soffiando sulla California meridionale.