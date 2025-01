Legale Abedini | è libero grazie a Nordio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 "La decisone presa dal ministro della Giustizia,, ci ha felicemente sorpresi. Ora il mio cliente è persona libera e potrà riprendere a sorridere e sperare. Mi ha sempre ripetuto che lui credeva e aveva fiducia nella giustizia". Così l'avv. Alfredo De Francesco,di MohammadNajafabadi. Per l'ingegnere iraniano,ha chiesto la revoca della scarcerazione dopo essere stato catturato a Malpensa (Milano) il 16 dicembre su richiesta degli Usa.ha lasciato il carcere di Opera per tornare in Iran,dice.