La XXI giornata. Domenica di spettacolo in campo. Sfide delicate e tra le prime

La ventunesimadel campionato di Serie B si prospetta come un appuntamento cruciale per molte squadre, e il Pisa scenderà inlunedì sera al termine di un turno che potrebbe delineare con maggiore chiarezza le ambizioni di classifica delle rivali. La squadra nerazzurra, attualmente seconda in classifica con 43 punti, affronterà la Carrarese nel posticipo delle 20.30 all’Arena. Sarà una sfida delicata: i gialloblù hanno già avuto la meglio all’andata e potrebbero diventare una delle poche squadre in grado di vincere entrambe lestagionali contro il Pisa. Ma gli uomini di Inzaghi, forti di un ruolino di marcia casalingo impeccabile, hanno l’occasione di rispondere presente. Il turno si apreall’ora di pranzo con Salernitana-Sassuolo, una sfida che interessa da vicino i pisani.