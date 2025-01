Ilrestodelcarlino.it - "La San Donato si spacca, rischio chiusura"

La strada provinciale San, in frazione Mondonuovo di Baricella, cade letteralmente a pezzi rendendo quasi un miraggio, ormai, raggiungere il paese di Molinella, sempre più ‘lontano’ dal crollo, nel 2023, del ponte della Motta. A denunciare la situazione è la Lega, per voce di Giampaolo Zerbini, assessore a Molinella, Calogero La Fata, consigliere a Baricella, e Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale: "La Sansta crollando, in particolare nel tratto che collega Mondonuovo a Molinella. Per diversi tratti la strada è ormai ridotta a una corsia per entrambi i sensi di marcia. Si tratta dell’ennesimo collegamento per Molinella che sta venendo meno, a danno sia dei cittadini di Molinella che di quelli di Baricella. La situazione si sta degradando da tempo, ma fino a oggi la Città Metropolitana non è intervenuta in alcun modo.