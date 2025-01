Lanazione.it - La guerra dei mondi, coccinelle caraibiche per combattere l’alieno che divora le nostre pinete

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 gennaio 2025 – “Sette miliardi di insetti killer dei pini in meno di due anni.cocciniglia tartaruga, senza antagonisti, si riproduce a dismisura e l’ultima speranza è una coccinella caraibica suo antagonista naturale ma è pur sempre anch’essa una aliena. A marzo, se il ministero darà l’ok, la libereremo come arma biologica”. Lo dice Pio Roversi membro dell’Accademia dei Georgofili e direttore del Crea, istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. L’occasione è il convegno nazionale partecipatissimo voluto dal Parco di san Rossore, “La difesa del pino domestico dalla cocciniglia tartaruga” a cui hanno partecipato esperti nazionali dell’accademia dei Georgofili e del Crea, il consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria’, e i responsabili del Parco e del servizio fitosanitario regionale.