Sport.quotidiano.net - La 100 km del Ranch: vince la coppia Chareyre-Moreira, secondo il Dottore con Luca Marini. Rossi: "Pecco e Marc da Mondiale»

MOTO Niente bis. Ma un podio (posto) da salutare con birra e salsicce. La(di fratelli) Valentinosorride ma lascia la coppa della 100 km dei Campioni al duo (franco-brasiliano). Troppo veloci e in qualche modo favoriti sul tracciato del, visto cheè campione di Supermotard, la stranastraniera ha avuto la meglio sui padroni di casa appunto Vale e. Terzo posto per Baldassarri-Bartolini, mentre il duo Bagnaia-Bezzecchi ha messo la firma su una 100 km generosa, senza però piazzarsi oltre la posizione numero sei.che, proprio in occasione della due giorni aldi Valentino, incassa (volentieri) il pronostico dinella direzione delche inizierà fra un paio di mesi. "I favoriti al titolo sono nel team ufficiale Ducati", la sentenza del numero 46.