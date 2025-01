Ilrestodelcarlino.it - K Sport nella tana dei Cremisi, Urbino riceve il Montefano

La seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza vede impegnate tre provinciali in casa e una in trasferta. Questo il programma. Tolentino- KMontecchio Gallo (ore 15). Il match ci viene presentato dal dg della KMatteo Mariani: "Oggi mi aspetto di vedere una grande partita, in uno grandissimo stadio e su di un bel campo. Affronteremo una squadra forte ed in salute, che con l’innesto nel mercato invernale di Conti e Peluso ha ulteriormente arricchito la sua già forte rosa, dimostrando chiaramente che vorrà recitare un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Nonostante la pausa avremo ancora qualche defezione di formazione, dovuta all’assenza del lungo degente Perri e di Gurini, ma chiaramente scenderemo a Tolentino alla ricerca di tre punti che ci mancano in trasferta da oltre due mesi, per provare a consolidare quanto meno la nostra posizione di classica".