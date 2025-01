Zonawrestling.net - James Storm: “Mai dire mai ad un mio ritorno sul ring”

In passato lo abbiamo conosciuto principalmente per la sua esperienza in TNA dove, tra le tante cinture conquistate, è stato detentore del World Championship.Di recente, oltre ad alcuni sporadici ritorni nella compagnia, lo abbiamo visto lottare a NXT (2015 ndr) e NWA (dal 2018 al 2020 circa).Oraha cambiato vita, la sua ultima presenza sule davanti le telecamere risale al 2022, periodo in cui proprio la TNA ha compiuto i suoi 20 anni di attività.Nonostante da tre anni a questa parte si stia dedicando totalmente a cinema e al ruolo di agente immobiliare,ha risposto ad un fan su X, lasciando ben intendere che unper chiudere la sua carriera in via definitiva non è impossibile.Ecco qui il suo messaggio.Never say never. Got a couple good ones left in me(@Brand) January 12, 2025