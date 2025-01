Lettera43.it - Jack Smith, il procuratore speciale che aveva indagato su Trump, si è dimesso

, ilche ha istruito due procedimenti federali contro Donald, si èdal dipartimento di Giustizia.il tycoon per il suo ruolo nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni 2020 e sulla cattiva gestione di carte classificate a Mar-a-Lago. In un documento depositato in tribunale, si legge cheha completato il suo rapporto sulle presunte interferenze elettorali diil 7 gennaio 2025 e ha lasciato il suo incarico il 10 gennaio. Le accuse erano state archiviate dopo l’elezione del leader repubblicano nel 2024 poiché il dipartimento non persegue presidenti in carica.: «È una vergogna per se stesso»«Lo squilibratoè stato licenziato oggi dal dipartimento di Giustizia. È una vergogna per se stesso, per la sua famiglia e per il suo Paese.