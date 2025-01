Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo non brilla, ma vince ugualmente con la Salernitana. Strappo in classifica, lo Spezia è a 10 punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Comincia il nuovo anno come aveva finito quello scorso, il. Ovverondo 2-1, soffrendo più di quanto non fosse lecito prevedere contro una squadra di bassae, dettaglio non trascurabile, da primo in. L’Arechi di Salerno restituisce al campionato la squadra che a gennaio ha cambiato di più – lache ha novità nel tecnico Breda e in quattro dei cinque ‘nuovi’ che lo stesso Breda manda in campo – a quella che ha cambiato di meno, ma il match non elude un gap che, già scritto nella, si evidenzia via via che passano i minuti. Perché ilpiù recente sarà anche menonte delle sue versioni più luccicanti, ma quando devere, mentre i campani restano al buio nonostante una partita generosa, che ne palesa tuttavia limiti che ilscopre già nella prima frazione di gioco.