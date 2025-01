Laprimapagina.it - Il Governo Meloni impone la sua linea: scarcerato Abedini per difendere gli interessi nazionali e salvaguardare l’Italia

Ilguidato da Giorgiaha dimostrato una ferma capacità decisionale, anteponendo glie la sicurezza dei cittadini italiani alle pressioni inter, inclusa quella degli Stati Uniti. In una mossa di grande determinazione, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto la scarcerazione immediata di Mohammad Najafabadi, cittadino iraniano detenuto nel carcere di Opera su richiesta americana.La decisione, maturata in seguito ad un’attenta valutazione politica e diplomatica, è stata presa per rispettare gli accordi che avevano permesso la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala, fermata a Teheran il 19 dicembre e rilasciata l’8 gennaio. L’Iran, attraverso una nota ufficiale, ha confermato chefarà ritorno nel suo Paese nelle prossime ore.