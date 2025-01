Sport.quotidiano.net - Fezzanese obiettivo 3 punti: "Dobbiamo dare il massimo"

L’imperativo categorico dellaè vincere il match contro il Poggibonsi in programma alle 14.30 a Seravezza, vista la perdurante indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Una sfida di vitale importanza per la precaria posizione di classifica dei verdi. La compagine di Gatti è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno relegata all’ultimo posto in graduatoria, necessari quindi i trecontro i giallorossi attualmente al settimo posto. Nella gara d’andata il match si chiuse sul 2-2 con pareggio finale nei minuti di recupero del portiere Pucci. Proprio quest’ultimo ed altri nove in tutto dieci giocatori tra infortunati ed influenzati mancavano tra i verdi nell’ultimo turno alla vigilia dell’epifania. Laha intanto ingaggiato un nuovo portiere, classe 2003, Gabriele Nucci proveniente dal Castelnuovo Garfagnana (Eccellenza Toscana) ma con trascorsi in serie D a Prato, Ghiviborgo e Sant’Angelo.