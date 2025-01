Oasport.it - Federica Brignone sul podio in superG a St. Anton! Esplode Macuga, Vonn pazzesca, ancora fuori Goggia

Laurenpiazza il colpo neldi St.. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’americana, che ha sfruttato al massimo l’improvviso cambio di visibilità. Nonostante questo vantaggio,è stata bravissima dal primo all’ultimo tratto della Karl Schranz. Gli Stati Uniti hanno sicuramente trovato una protagonista nelle gare veloci, festeggiando un ritorno al successo nella specialità che mancava dalla vittoria di Mikaela Shiffrin nel dicembre 2022 a St. Moritz.Distacchi importanti quelli rifilati davisto il secondo posto dell’austriaca Stephanie Venier a 68 centesimi dall’americana. Dopo la vittoria di ieri,si confermasula St., chiudendo in terza posizione a 92 centesimi da. La valdostana ha commesso un errore poco prima dell’Eisfall, finendo molto vicina con la sua traiettoria alle reti, ma ha poi recuperato con un tratto finale perfetto ed in cui è risultata la migliore.